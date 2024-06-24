Кечинов — о результатах Швейцарии: «Надо отдать должное Якину»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился комментарием о работе Мурата Якина на посту главного тренера сборной Швейцарии.

Кечинов признался, что его впечатляет работа Якина, ведь его команда весьма дисциплинированно действовала в матче с Германией.

«Надо отдать должное Якину, потому что такие результаты — это его заслуга. У него серьезный уровень», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

По итогам трех сыгранных туров сборная Швейцарии финишировала на второй позиции в турнирной таблице группы А и вышла в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024, где встретится с Италией, Албанией или Хорватией.