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Чемпионат Европы по футболу 2024

Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Евро

24 Июня 2024 • 23:31 Комментировать
Хорватия
1:1
Италия
окончен

Гол полузащитника Луки Модрича в поединке со сборной Италии стал историческим.

Лидер сборной Хорватии не реализовал пенальти на 54-й минуте встречи, но спустя всего 33 секунды отправил мяч в сетку с игры. Таким образом, согласно Opta, теперь именно Модрич является самым возрастным голеадором в истории чемпионата Европы – хавбеку мадридского «Реала» сейчас 38 лет и 289 дней.

Хорват обошёл Ивицу Вастича (Австрия), забившего сборной Польши в матче Евро-2008 в возрасте 38 лет и 257 дней. Третье место занимает Горан Пандев (Северная Македония), поразивший ворота Австрии на Евро-2020 в 37 лет и 321 день.

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Евро-Футбол.Ру,
Горан Пандев Сборная Хорватии Лука Модрич евро-2024 Ивица Вастич ещё теги

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