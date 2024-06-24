Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Евро

Гол полузащитника Луки Модрича в поединке со сборной Италии стал историческим.

Лидер сборной Хорватии не реализовал пенальти на 54-й минуте встречи, но спустя всего 33 секунды отправил мяч в сетку с игры. Таким образом, согласно Opta, теперь именно Модрич является самым возрастным голеадором в истории чемпионата Европы – хавбеку мадридского «Реала» сейчас 38 лет и 289 дней.

Хорват обошёл Ивицу Вастича (Австрия), забившего сборной Польши в матче Евро-2008 в возрасте 38 лет и 257 дней. Третье место занимает Горан Пандев (Северная Македония), поразивший ворота Австрии на Евро-2020 в 37 лет и 321 день.