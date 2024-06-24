Руни назвал современного футболиста, с которым хотел бы сыграть

Экс-нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, кем из нынешних звёзд футбола восхищается.

Лучший бомбардир в истории «красных дьяволов» выделил 38-летнего полузащитника Луку Модрича, выступающего за мадридский «Реал» и сборную Хорватии.

«Могу представить, что выступать в одной команде с Модричем было бы настоящей мечтой», – цитирует Madrid Xtra нынешнего главного тренера «Плимута».

К слову, Уэйн Руни младше Луки Модрича на полтора месяца. Англичанин завершил игровую карьеру в начале 2021 года, а хорват, как ожидается, проведёт в мадридском «Реале» ещё как минимум один сезон.