Саутгейт: «Шоу пока не готов играть»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился информацией о состоянии левого защитника Люка Шоу.

Наставник «трёх львов» неожиданно включил футболиста «Манчестер Юнайтед» в итоговую заявку на Евро-2024, хотя тот не успел залечить травму, из-за которой не играл с февраля. Пока решение рулевого не оправдывает себя: 28-летний игрок уже пропустил первые два матча групповой стадии, а также, как стало известно со слов самого Саутгейта, не сыграет и в поединке третьего тура со Словенией.

«Люк – единственный в нашем составе, кто сейчас недоступен. Возможно, завтра Шоу будет тренироваться с командой, но играть он пока не готов», – поведал в преддверии матча Саутгейт.

Встреча сборных Англии и Словении состоится 25 июня, её старт запланирован на 22:00 по московскому времени.