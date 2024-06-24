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Чемпионат Европы по футболу 2024

Только один игрок опережает Ольмо по ассистам за сборную Испании на Евро

24 Июня 2024 • 22:52 Комментировать
Албания
0:1
Испания
окончен

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо отметился очередной результативной передачей в составе сборной Испании.

26-летний футболист отдал результативную передачу на Феррана Торреса, который вывел «красную фурию» вперёд в сегодняшнем матче против сборной Албании. По информации Squawka, в активе Ольмо теперь четыре голевых паса в рамках чемпионата Европы за карьеру – второй показатель в истории среди всех испанских игроков после Сеска Фабрегаса (пять) за всё время сбора статистики (с 1968 года).

Для достижения такого результата Дани Ольмо потребовалось провести всего семь матчей за сборную Испании на чемпионате Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сеск Фабрегас Сборная Испании евро-2024 РБ Лейпциг Дани Ольмо ещё теги

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