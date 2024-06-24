Только один игрок опережает Ольмо по ассистам за сборную Испании на Евро

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо отметился очередной результативной передачей в составе сборной Испании.

26-летний футболист отдал результативную передачу на Феррана Торреса, который вывел «красную фурию» вперёд в сегодняшнем матче против сборной Албании. По информации Squawka, в активе Ольмо теперь четыре голевых паса в рамках чемпионата Европы за карьеру – второй показатель в истории среди всех испанских игроков после Сеска Фабрегаса (пять) за всё время сбора статистики (с 1968 года).

Для достижения такого результата Дани Ольмо потребовалось провести всего семь матчей за сборную Испании на чемпионате Европы.