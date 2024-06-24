Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 3 7
Швейцария 3 5
Венгрия 3 3
Шотландия 3 1
Группа B
Испания 3 9
Италия 3 4
Хорватия 3 2
Албания 3 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 2 4
Франция 2 4
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат Европы по футболу 2024

​В Португалии критикуют Трубина

24 Июня 2024 • 22:44 Комментировать

Часто бывает так, что выступление в чемпионате Европы повышает акции игрока, но с украинским голкипером Анатолием Трубиным всё может случиться наоборот. В Португалии, в которой выступает Трубин, пресса беспощадна к нему. Уж слишком много ошибок совершил Трубин в воротах «Бенфики», и даже удачное выступление против сборной Словакии не спасает ситуацию:

- Для Трубина это был очень нестабильный сезон. Бесчисленное количество ошибок. Лично я не думал, что он может столько ошибаться. Он должен показать что-то экстраординарное, чтобы спасти свою репутацию, - заявил португальский аналитик Роберто Ривелино, слова которого цитирует A Bola.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Анатолий Трубин
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Первая команда вылетела с Евро-2024 На Кубке Америки требуют наказать Месси и всю сборную Аргентины Реальная группа смерти: Кто выйдет из группы E в 1/8 финала Евро-2024 В Нидерландах поставили крест на Промесе Ямаль подписал контракт на 10 лет с известным брендом и купил два дома Байер может перейти в АПЛ «ПСЖ» нашёл замену Мбаппе на Евро-2024 - названо имя нападающего Что нужно Грузии для выхода в плей-офф Евро-2024 Мартинес – об ассисте Роналду: «Этот момент следует показывать во всех академиях Португалии»
Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу Мбаппе назначили срочную операцию – известен диагноз «Ювентус» продаст Щесны клубу Роналду за невероятные деньги
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Перерыв
Албания Албания
Испания Испания
0
1
11.00 5.60 1.28
Видео
Перерыв
Хорватия Хорватия
Италия Италия
0
0
3.20 3.20 2.35
Видео
25.06.24 в 19:00
Франция Франция
Польша Польша
1.35 5.20 8.50
Видео
25.06.24 в 19:00
Нидерланды Нидерланды
Австрия Австрия
1.95 3.60 3.85
Видео
25.06.24 в 22:00
Англия Англия
Словения Словения
1.35 5.20 8.50
Видео
25.06.24 в 22:00
Дания Дания
Сербия Сербия
2.30 3.20 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Июня
22:44 · Чемпионат Европы 2024
​В Португалии критикуют Трубина
22:29 · Чемпионат Европы 2024
Хесус Навас – самый возрастной игрок в истории сборной Испании на крупных турнирах
22:25 · Чемпионат Европы 2024
Ферран Торрес забил три гола на Евро за сборную Испании – больше только у трёх игроков
22:18 · Чемпионат Европы 2024
Канте намекнул на возвращение в европейский клуб
22:17 · Чемпионат Европы 2024
Второй состав сборной Испании уже забил албанцам
22:09 · Чемпионат Европы 2024
В старте сборной Италии нет игроков «Ювентуса» – впервые за 26 лет на крупных турнирах
21:54 · Чемпионат Европы 2024
Доннарумма установил рекорд Евро
21:15 · Чемпионат Европы 2024
Албания и Испания определились со стартовыми составами на матч Евро-2024
21:07 · Чемпионат Европы 2024
Сборные Хорватии и Италии назвали стартовые составы на матч Евро-2024
20:51 · Чемпионат Европы 2024
Радченко: «У испанской сборной будет ротация в игре с Албанией»
19:21 · Чемпионат Европы 2024
Шик, вероятно, не поможет сборной Чехии в решающем матче на Евро
19:19 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА вынес решение по маске Мбаппе
18:48 · Чемпионат Европы 2024
Отец Варги дал комментарий о жуткой травме игрока сборной Венгрии 1
18:46 · Чемпионат Европы 2024
Купатадзе объяснил, почему Кварацхелия не может себя проявить на Евро-2024
18:07 · Чемпионат Европы 2024
Колыванов: «Якин – красавчик» 2
Все новости