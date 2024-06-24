​В Португалии критикуют Трубина

Часто бывает так, что выступление в чемпионате Европы повышает акции игрока, но с украинским голкипером Анатолием Трубиным всё может случиться наоборот. В Португалии, в которой выступает Трубин, пресса беспощадна к нему. Уж слишком много ошибок совершил Трубин в воротах «Бенфики», и даже удачное выступление против сборной Словакии не спасает ситуацию:

- Для Трубина это был очень нестабильный сезон. Бесчисленное количество ошибок. Лично я не думал, что он может столько ошибаться. Он должен показать что-то экстраординарное, чтобы спасти свою репутацию, - заявил португальский аналитик Роберто Ривелино, слова которого цитирует A Bola.