Хесус Навас – самый возрастной игрок в истории сборной Испании на крупных турнирах

Вечером понедельника сборная Испании играет в третьем туре группового этапа Евро-2024 против сборной Албании. В старте «красной фурии» появился ветеран испанского футбола Хесус Навас.

По информации статистиков из Opta, возрасте 38 лет и 216 дней Навас стал самым возрастным футболистом, который когда-либо играл за испанскую сборную на крупном международном турнире. К таким относятся исключительно чемпионаты мира и чемпионаты Европы по футболу.

Отметим, что Навас превзошел рекорд вратаря Сантьяго Канисареса, который играл за «красную фурию» на мундиале 2006 года в 26 лет.

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