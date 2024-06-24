Ферран Торрес забил три гола на Евро за сборную Испании – больше только у трёх игроков

Вингер сборной Испании Ферран Торрес поразил ворота соперников из Албании.

Футболист «Барселоны» отправил мяч в сетку на 13-й минуте поединка третьего тура групповой стадии. Это уже третий гол Торреса на чемпионате Европы за всю карьеру – он сравнялся по данному показателю со знаменитыми экс-хавбеками Давидом Сильвой и Сеском Фабрегасом. Кроме того, как сообщает Squawka, только Фернандо Торрес, Давид Вилья и Альваро Мората имеют на своём счету больше забитых голов в финальной стадии турнира за «красную фурию».

Наблюдать за дальнейшими событиями матча Испании и Албании можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.