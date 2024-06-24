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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ферран Торрес забил три гола на Евро за сборную Испании – больше только у трёх игроков

24 Июня 2024 • 22:25 Комментировать
Албания
0:1
Испания
1 7.10 X 4.70 2 1.50
перерыв

Вингер сборной Испании Ферран Торрес поразил ворота соперников из Албании.

Футболист «Барселоны» отправил мяч в сетку на 13-й минуте поединка третьего тура групповой стадии. Это уже третий гол Торреса на чемпионате Европы за всю карьеру – он сравнялся по данному показателю со знаменитыми экс-хавбеками Давидом Сильвой и Сеском Фабрегасом. Кроме того, как сообщает Squawka, только Фернандо Торрес, Давид Вилья и Альваро Мората имеют на своём счету больше забитых голов в финальной стадии турнира за «красную фурию».

Наблюдать за дальнейшими событиями матча Испании и Албании можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.

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Евро-Футбол.Ру,
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АЛБАНИЯ ИСПАНИЯ
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