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Чемпионат Европы по футболу 2024

Канте намекнул на возвращение в европейский клуб

24 Июня 2024 • 22:18 Комментировать
Франция
...
Польша
1 1.30 X 5.70 2 11.00
Через 20 ч. 6 мин.

Полузащитник «Аль-Иттихада» и сборной Франции Н'Голо Канте готов вновь выступать в Европе.

Недавно 33-летний игрок вернулся в основу «трёхцветных» и приятно удивил футбольную общественность своими выступлениями. В преддверии матча третьего тура групповой стадии Евро-2024 против сборной Польши журналисты спросили у хавбека, можно ли того вновь ждать в европейском клубе.

«Нет, с европейским футболом не покончено. Выступление в Саудовской Аравии – новый опыт для меня. Но я наслаждаюсь своим возвращением в сборную Франции, на этот уровень. Впрочем, переход куда-либо – это не то, о чём я сейчас думаю», – приводит Get French Football News слова экс-футболиста «Челси» и «Лестера».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Н'Голо Канте Аль-Иттихад Джидда ещё теги

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