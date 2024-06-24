Канте намекнул на возвращение в европейский клуб

Полузащитник «Аль-Иттихада» и сборной Франции Н'Голо Канте готов вновь выступать в Европе.

Недавно 33-летний игрок вернулся в основу «трёхцветных» и приятно удивил футбольную общественность своими выступлениями. В преддверии матча третьего тура групповой стадии Евро-2024 против сборной Польши журналисты спросили у хавбека, можно ли того вновь ждать в европейском клубе.

«Нет, с европейским футболом не покончено. Выступление в Саудовской Аравии – новый опыт для меня. Но я наслаждаюсь своим возвращением в сборную Франции, на этот уровень. Впрочем, переход куда-либо – это не то, о чём я сейчас думаю», – приводит Get French Football News слова экс-футболиста «Челси» и «Лестера».