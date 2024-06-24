Второй состав сборной Испании уже забил албанцам

Сборные Албании и Испании завершают для себя групповой турнир Евро-2024. Номинальные гости играют резервным составом, но даже этот подбор футболистов позволил им повести в счете на 13-й минуте. Позиционная атака обернулась резким обострением, Дани Ольмо выдал проникающий пас в свободную зону у линии штрафной, и Ферран Торрес без помех в касание пробил в дальнюю (левую) штангу, от которой мяч отскочил в сетку ворот.

0:1 на табло. У Испании 9 очков, Албании - 1 балл. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.