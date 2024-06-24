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Чемпионат Европы по футболу 2024

В старте сборной Италии нет игроков «Ювентуса» – впервые за 26 лет на крупных турнирах

24 Июня 2024 • 22:09 Комментировать
Хорватия
0:0
Италия
1 3.25 X 3.25 2 2.45
перерыв

Лучано Спаллетти не нашёл места в стартовом составе сборной Италии для представителей «Ювентуса».

«Скуадра адзурра» проводит важный поединок третьего тура групповой стадии Евро-2024 против Хорватии. Как отмечает Opta, впервые за 26 лет в рамках крупных турниров (ЧМ и Евро) в основе итальянцев не оказалось ни одного действующего футболиста «Ювентуса». Последний такой случай датирован матчем ЧМ-1998 против сборной Камеруна.

Примечательно, что в запасе сегодня сразу четыре игрока «старой синьоры» – Николо Фаджоли, Федерико Кьеза, Федерико Гатти и Андреа Камбьясо.

На сайте LiveResult проходит текстовая трансляция встречи Италии с Хорватией.

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ХОРВАТИЯ ИТАЛИЯ
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