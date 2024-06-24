В старте сборной Италии нет игроков «Ювентуса» – впервые за 26 лет на крупных турнирах

Лучано Спаллетти не нашёл места в стартовом составе сборной Италии для представителей «Ювентуса».

«Скуадра адзурра» проводит важный поединок третьего тура групповой стадии Евро-2024 против Хорватии. Как отмечает Opta, впервые за 26 лет в рамках крупных турниров (ЧМ и Евро) в основе итальянцев не оказалось ни одного действующего футболиста «Ювентуса». Последний такой случай датирован матчем ЧМ-1998 против сборной Камеруна.

Примечательно, что в запасе сегодня сразу четыре игрока «старой синьоры» – Николо Фаджоли, Федерико Кьеза, Федерико Гатти и Андреа Камбьясо.

На сайте LiveResult проходит текстовая трансляция встречи Италии с Хорватией.