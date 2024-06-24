Доннарумма установил рекорд Евро

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал рекордсменом чемпионата Европы.

Представитель «ПСЖ» попал в стартовый состав итальянцев на матч третьего тура группового этапа против сборной Хорватии. По данным Squawka, сегодня Доннарумма станет самым молодым вратарём, преодолевшим отметку в десять сыгранных поединков в рамках финальной стадии Евро (25 лет и 120 дней).

Следить за событиями матча сборных Италии и Хорватии можно на сайте LiveResult – там пройдёт текстовая онлайн-трансляция.

Напомним, три года назад Доннарумма помог сборной Италии выиграть Евро-2020 и был признан лучшим игроком турнира.