Албания и Испания определились со стартовыми составами на матч Евро-2024

В понедельник, 24 июня, сборные Албании и Испании проведут заключительный матч группового этапа чемпионата Европы – 2024.

Стартовый состав сборной Албании: Стракоша (вр), Балью, Джимсити, Айети, Митай, Рамадани, Аслани, Асани, Лячи, Байрами, Манай.

Стартовый состав сборной Испании: Райя (вр), Навас, Вивиан, Лапорт, Гримальдо, Субименди, Мерино, Торрес, Ольмо, Оярсабаль, Хоселу.

Начало поединка между Албанией и Испанией запланировано на 22:00 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.