Сборные Хорватии и Италии назвали стартовые составы на матч Евро-2024

Сегодня, 24 июня, сборная Хорватии встретится со сборной Италии в матче третьего тура чемпионата Европы – 2024.

Стартовый состав сборной Хорватии: Ливакович (вр), Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол, Модрич, Брозович, Ковачич, Сучич, Крамарич, Пашалич.

Стартовый состав сборной Италии: Доннарумма (вр), ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Дармиан, Барелла, Жоржиньо, Пеллегрини, Димарко, Распадори, Ретеги.

Начало матча между Хорватией и Италией запланировано на 22:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.

Стоит сказать, что для выхода в плей-офф хорватам нужна только победа, а итальянцев устроит и ничья.