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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборные Хорватии и Италии назвали стартовые составы на матч Евро-2024

24 Июня 2024 • 21:07 Комментировать
Хорватия
0:0
Италия
1 3.25 X 3.25 2 2.45
1-й тайм

Сегодня, 24 июня, сборная Хорватии встретится со сборной Италии в матче третьего тура чемпионата Европы – 2024.

Стартовый состав сборной Хорватии: Ливакович (вр), Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол, Модрич, Брозович, Ковачич, Сучич, Крамарич, Пашалич.

Стартовый состав сборной Италии: Доннарумма (вр), ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Дармиан, Барелла, Жоржиньо, Пеллегрини, Димарко, Распадори, Ретеги.

Начало матча между Хорватией и Италией запланировано на 22:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.

Стоит сказать, что для выхода в плей-офф хорватам нужна только победа, а итальянцев устроит и ничья.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Хорватии

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ХОРВАТИЯ ИТАЛИЯ
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