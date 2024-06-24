Радченко: «У испанской сборной будет ротация в игре с Албанией»

Дмитрий Радченко, бывший российский нападающий высказался о матче сборных Испании и Албании. Коллективы сойдутся в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024 в группе В.

«У сборной Испании, конечно, будет какая-то ротация состава в матче с Албанией. Не удивлюсь, если у испанцев появится пять-шесть новых игроков», - рассуждает Радченко в диалоге с Vprognoze.ru.

Напомним, что испанцы с шестью баллами обеспечили себе плей-офф. У сборной Албании шансы на плей-офф – у команды один балл и третье место таблицы. Текстовую трансляцию этой встречи в онлайн-формате проведёт наш портал. Старт – в 22:00 по московскому времени.