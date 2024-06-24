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Чемпионат Европы по футболу 2024

Шик, вероятно, не поможет сборной Чехии в решающем матче на Евро

24 Июня 2024 • 19:21 Комментировать

Сборной Чехии на неделе предстоит сыграть решающий матч группового этапа на Евро-2024 против сборной Турции. По информации iROZHLAS, лидер атаки чехов и один из самых дорогостоящих игроков сборной Патрик Шик, вероятно, не поможет своей команде в грядущей игре.

Напомним, что Шик забил за чешскую команду позавчера, когда его коллектив встречался со сборной Грузии (1:1). Во втором тайме Патрик покинул поле из-за травмы икроножной мышцы.

Сборные Чехии и Турции сыграют 26 июня, это грядущая среда. На данный момент у восточноевропейской команды один балл и третье место группы F. От второго места отставание составляет два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Чехии Патрик Шик
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