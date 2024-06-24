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Чемпионат Европы по футболу 2024

УЕФА вынес решение по маске Мбаппе

24 Июня 2024 • 19:19 Комментировать
Франция
...
Польша
1 1.30 X 5.70 2 11.00
Через 22 ч. 48 мин.

Килиан Мбаппе может играть на чемпионате Европы в чёрной маске. Эту маску звёздный форвард сборной Франции показывал перед игрой против Нидерландов, правда, на поле капитан «трёхцветных» в тот вечер так и не вышел.

Как сообщает RMC Sport, УЕФА уже одобрил для Мбаппе чёрную маску. Изначально форвард тренировался в маске в цветах флага Франции, однако Килиан понимал, что в этой маске он сыграть не сможет. В регламенте УЕФА прописано, что «медицинское обмундирование должно быть одного цвета и не должно идентифицировать команду или производителя».

Во вторник, 25 июня, сборная Франции сыграет против Польши.

Мбаппе показал маску для игры с Нидерландами

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе

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