УЕФА вынес решение по маске Мбаппе

Килиан Мбаппе может играть на чемпионате Европы в чёрной маске. Эту маску звёздный форвард сборной Франции показывал перед игрой против Нидерландов, правда, на поле капитан «трёхцветных» в тот вечер так и не вышел.

Как сообщает RMC Sport, УЕФА уже одобрил для Мбаппе чёрную маску. Изначально форвард тренировался в маске в цветах флага Франции, однако Килиан понимал, что в этой маске он сыграть не сможет. В регламенте УЕФА прописано, что «медицинское обмундирование должно быть одного цвета и не должно идентифицировать команду или производителя».

Во вторник, 25 июня, сборная Франции сыграет против Польши.

Мбаппе показал маску для игры с Нидерландами