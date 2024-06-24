Отец Варги дал комментарий о жуткой травме игрока сборной Венгрии

Футболист национальной сборной Венгрии Барнабас Варга перенёс операцию после травмы, полученной в матче против Шотландии. Как известно, футболист получил сотрясение мозга и переломы костей лица. Было тревожно, ведь Варга даже потерял сознание.

Комментарий по поводу состояния Барнабаса Варги дал его отец – Андраш Варга.

«Операция прошла, мы следим за новостями от второй половинки нашего сына. Пока неизвестно, когда его выпишут из больницы, и как много времени он пропустит. Мы пережили трудные моменты, но теперь можем быть спокойнее», - Nemzeti Sport.

Сборная Венгрии заняла третье место в группе А на Евро-2024.