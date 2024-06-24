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Чемпионат Европы по футболу 2024

Отец Варги дал комментарий о жуткой травме игрока сборной Венгрии

24 Июня 2024 • 18:48 Комментировать (1)

Футболист национальной сборной Венгрии Барнабас Варга перенёс операцию после травмы, полученной в матче против Шотландии. Как известно, футболист получил сотрясение мозга и переломы костей лица. Было тревожно, ведь Варга даже потерял сознание.

Комментарий по поводу состояния Барнабаса Варги дал его отец – Андраш Варга.

«Операция прошла, мы следим за новостями от второй половинки нашего сына. Пока неизвестно, когда его выпишут из больницы, и как много времени он пропустит. Мы пережили трудные моменты, но теперь можем быть спокойнее», - Nemzeti Sport.

Сборная Венгрии заняла третье место в группе А на Евро-2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Венгрии Барнабас Варга
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
24 Июня 2024 в 18:54
надо же как неудачно получилось у него - я смотрел повтор, правда с так себе камеры - не заметил особо какой-то грубости (вспомнить ЧМ последний, как игрок коленом своему же влетел нечаянно, забыл С Аравия чтоли) - одинаково все прыгали там, но вот наверное сумели как-то в динамике "приложится" игроку - да оказывается как сильно - сотрясение понятно, даже переломы лица...ппц...
разумеется, здоровья игроку!
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