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Чемпионат Европы по футболу 2024

Купатадзе объяснил, почему Кварацхелия не может себя проявить на Евро-2024

24 Июня 2024 • 18:46 Комментировать
Грузия
1:1
Чехия

Голкипер сборной Грузии по футзалу Звиад Купатадзе высказался об игре вингера футбольной национальной команды Хвичи Кварацхелии на чемпионате Европы – 2024.

«К сожалению, из-за схемы Хвича не находит своего места на поле, но несмотря на это продолжает пахать и отрабатывать в каждом эпизоде», — заявил Купатадзе «РБ Спорту».

Игрок отметил, что в «Наполи» Кварацхелия действует на фланге атаки, а в сборной его ставят центральным нападающим — это не его позиция.

В двух матчах чемпионата Европы – 2024 Кварацхелия не записал на свой счет ни одного результативного балла. В третьем туре Грузия сыграет с Португалией.

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Сборная Грузии Наполи Хвича Кварацхелия Звиад Купатадзе ещё теги

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