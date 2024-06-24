Купатадзе объяснил, почему Кварацхелия не может себя проявить на Евро-2024

Голкипер сборной Грузии по футзалу Звиад Купатадзе высказался об игре вингера футбольной национальной команды Хвичи Кварацхелии на чемпионате Европы – 2024.

«К сожалению, из-за схемы Хвича не находит своего места на поле, но несмотря на это продолжает пахать и отрабатывать в каждом эпизоде», — заявил Купатадзе «РБ Спорту».

Игрок отметил, что в «Наполи» Кварацхелия действует на фланге атаки, а в сборной его ставят центральным нападающим — это не его позиция.

В двух матчах чемпионата Европы – 2024 Кварацхелия не записал на свой счет ни одного результативного балла. В третьем туре Грузия сыграет с Португалией.