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Чемпионат Европы по футболу 2024

Колыванов: «Якин – красавчик»

24 Июня 2024 • 18:07 Комментировать (1)
Швейцария
1:1
Германия

Российский футбольный тренер Игорь Колыванов высказался о Мурате Якине. Главный тренер сборной Швейцарии вывел свою команду в плей-офф Евро-2024.

«Якин — красавчик. Хороший тренер, который поставил сборной Швейцарии игру, организовал команду. Ему надо отдать должное, в матче сыграли очень внимательно, кроме пары моментов», - делится Колыванов для «Чемпионата».

Напомним, что вечером воскресенья немецкая и швейцарская сборные сыграли очный матч. Швейцарцы лишь в концовке встречи упустили победу, в итоге 1:1. Также из группы А, но с первого места вышла сборная Германии с семью очками. У швейцарцев – пять баллов и второе место.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Андрей Трунов
24 Июня 2024 в 18:26
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