Колыванов: «Якин – красавчик»

Российский футбольный тренер Игорь Колыванов высказался о Мурате Якине. Главный тренер сборной Швейцарии вывел свою команду в плей-офф Евро-2024.

«Якин — красавчик. Хороший тренер, который поставил сборной Швейцарии игру, организовал команду. Ему надо отдать должное, в матче сыграли очень внимательно, кроме пары моментов», - делится Колыванов для «Чемпионата».

Напомним, что вечером воскресенья немецкая и швейцарская сборные сыграли очный матч. Швейцарцы лишь в концовке встречи упустили победу, в итоге 1:1. Также из группы А, но с первого места вышла сборная Германии с семью очками. У швейцарцев – пять баллов и второе место.