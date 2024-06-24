Левандовски — об игре с Францией: «Надеюсь, что мы проведём свой лучший матч на Евро-2024»

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски высказался о предстоящем матче со сборной Франции.

— Я надеюсь, что мы проведем свой лучший матч на этом Евро. Нам остается играть только ради чести, но, надеюсь, что мы сможем показать хорошую игру и забьем голы, — цитирует Левандовски пресс-служба УЕФА.

По итогам двух сыгранных туров сборная Польши занимает последнее место в турнирной таблице своей группы, не набрав ни одного очка. Команда уже потеряла все шансы на выход в плей-офф.

Заключительная игра группового этапа Евро-2024 между Францией и Польшей пройдет 25 июня, начало — в 19:00 по московскому времени.