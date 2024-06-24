Экс-игрок сборной Хорватии Вейич: «Я верю в нашу команду»

Бывший игрок сборной Хорватии и «Томи» Хрвойе Вейич в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своих ожиданиях от матча с Италией.

— Как вы думаете, чего не хватило сборной Хорватии в последних играх?

— Глобально, я не думаю, что нам чего-то не хватает, хотя у нас есть несколько футболистов, которые находятся не в оптимальной форме для такого турнира. Также можно сказать, что удача была не на нашей стороне. Сборная Испании реализовала практически все свои возможности, а мы упустили несколько опасных моментов. Против сборной Албании мы провели ужасный первый тайм, но смогли собраться и сравнять счет. Мы, безусловно, могли бы сыграть лучше и должны это исправить.

— Какие ожидания от игры с Италией?

— В матче против Италии я ожидаю лучшей игры от нашей команды. Мы должны себя показать на весь наш максимум и еще хочется верить, что удача нам наконец-то улыбнется. Я верю в нашу команду и по-прежнему настроен оптимистично.

Игра третьего тура чемпионата Европы – 2024 между Хорватией и Италией состоится сегодня, 24 июня. Старт поединка запланирован на 22:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.