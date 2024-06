Роналду занял первое место в рейтинге лучших португальских игроков в истории

На страницах Four Four Two был опубликован рейтинг лучших португальских футболистов в истории. На первой строчке этого рейтинга расположился Криштиану Роналду, который даже в 39 лет продолжает показывать высокий уровень игры.

На второй позиции находится легендарный Эйсебио, а тройку замкнул экс-игрок «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу.

На четвёртой строчке оказался Руй Кошта, на пятой – 41-летний Пепе, который до сих пор является игроком основы сборной Португалии.

Отметим, что сборная Португалии уже обеспечила себе первое место в своей группе на чемпионате Европы. Команда обыграла Чехию (2:1) и Турцию (3:0).