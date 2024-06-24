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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Шотландии 28 лет не выигрывала в матчах чемпионата мира и Евро

24 Июня 2024 • 16:23 Комментировать
Шотландия
0:1
Венгрия

23 июня сборная Шотландии проиграла сборной Венгрии со счётом 0:1 и завершила своё выступление на групповом этапе чемпионата Европы – 2024.

В трех играх группового этапа Шотландия не смогла одержать ни одной победы и набрала всего одно очко, сыграв вничью со Швейцарией (1:1). В двух встречах шотландцы проиграли Германии (1:5) и Венгрии (0:1). По итогам трех туров подопечные Стива Кларка заняли последнее место в группе A.

Стоит сказать, что Шотландия не может выиграть на крупных турнирах с 1996 года. Последний положительный результат команда добыла в матче Евро-1996 со Швейцарией, одолев соперника со счетом 1:0.

Сборная Шотландии никогда в своей истории не выходила в плей-офф крупных турниров

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Шотландии

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