Сборная Шотландии никогда в своей истории не выходила в плей-офф крупных турниров

23 июня сборная Шотландии провела свой последний матч группового этапа чемпионата Европы – 2024 против Венгрии. Игра завершилась поражением шотландцев со счетом 0:1.

Таким образом, за три матча Шотландия набрала всего одно очко, заняла последнее место в группе A и вылетела из турнира.

Впервые шотландцы попали на крупный турнир в 1954 году. За все время команда успела принять участие в 12 больших соревнованиях (ЧМ и Евро), и ни разу не вышла из группы в плей-офф.

Добавим, что на чемпионате Европы – 2024 из группы А, где выступала Шотландия, в плей-офф уже точно вышли Германия и Швейцария. На третьей строчке финишировала Венгрия.