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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ровно 20 лет назад Бекхэм пробил с пенальти в небеса – Англия тогда вылетела с Евро

24 Июня 2024 • 15:45 Комментировать
Англия
...
Словения
1 1.37 X 4.80 2 10.00
25.06 22:00

Ровно 20 лет назад, 24 июня 2004 года, проходил четвертьфинал чемпионата Европы между сборными Португалии и Англии. В основное время команды обменялись голами – на быстрый гол Майкла Оуэна (3-я минута) португальцы ответили точным ударом Элдера Поштиги в концовке (83-я минута).

В экстра-тайме Руй Кошта вывел Португалию вперёд на 110-й минуте, но Англия отыгралась – на 115-й минуте забил Фрэнк Лэмпард. Дело дошло до серии пенальти.

Серия одиннадцатиметровых оказалась затяжной – каждая из команд выполнила по семь ударов. Самый первый из них вспоминают до сих пор – Дэвид Бекхэм пробил значительно выше ворот.  После этого удара Бекхэм сетовал на газон в районе «точки».

В итоге Португалия выиграла по пенальти, причём решающий удар исполнил вратарь Рикарду.

Новостная рубрика «В этот день»

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