Александер-Арнольд может не попасть в состав сборной Англии

Гарет Саутгейт столкнулся с критикой из-за использования Трента Александер-Арнольда, номинального правого защитника, в полузащите сборной Англии. Как сообщает на своих страницах The Athletic, рулевой «трёх львов» собирается внести корректировки в стартовый состав. Так, в средней линии поля во вторничной игре против Словении вместо Трента будет действовать Конор Галлахер.

Очевидно, Трент останется в запасе, хотя в теории он мог бы выйти на фланге обороны. Решение будет принимать Саутгейт.

Матч между сборными Англии и Словении пройдёт во вторник, 25 июня. Команда Гарета Саутгейта сейчас возглавляет квартет с четырьмя очками.