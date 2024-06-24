Радченко назвал фаворита матча Италия – Хорватия

Экс-форвард сборной России Дмитрий Радченко назвал фаворита матча третьего тура группового этапа Евро-2024, где сборная Хорватии встретится с Италией. Напомним, после двух туров у «скуадры адзурры» три очка на счету, а у «шашечных» – один пункт в активе.

«Я думаю, что шансы соперников равны. Обеим командам нужно выигрывать, чтобы проходить в плей-офф. Но небольшой перевес всё-таки есть у итальянцев», – сказал Радченко в беседе с Vprognoze.

В параллельном матче будут играть сборные Испании и Албании. «Красная фурия» уже гарантировала себе выход в плей-офф, набрав 6 очков в двух играх. У Албании в активе одно очко, поэтому команда сохраняет шансы на выход в ⅛ финала.