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Чемпионат Европы по футболу 2024

Рюдигер может пропустить ⅛ финала Евро-2024

24 Июня 2024 • 14:07 Комментировать
Германия
...
2C
29.06 22:00

Центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер получил травму во вчерашнем матче против Швейцарии на групповом этапе. По информации от журналиста Керри Хау, футболист может пропустить матч ⅛ финала Евро-2024.

Медицинский штаб сборной Германии сохраняет оптимизм по поводу состояния Рюдигера и надеется, что защитник мадридского «Реала» сможет помочь команде в ближайшем матче.

Напомним, 31-летний Рюдигер успел отметиться одним автоголом на чемпионате Европы, но в целом уверенно отыграл в обороне и помог сборной Германии выйти в плей-офф с первого места. В группе с немцами выступали такие команды, как Шотландия, Венгрия и Швейцария.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Антонио Рюдигер

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