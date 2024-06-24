Рюдигер может пропустить ⅛ финала Евро-2024

Центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер получил травму во вчерашнем матче против Швейцарии на групповом этапе. По информации от журналиста Керри Хау, футболист может пропустить матч ⅛ финала Евро-2024.

Медицинский штаб сборной Германии сохраняет оптимизм по поводу состояния Рюдигера и надеется, что защитник мадридского «Реала» сможет помочь команде в ближайшем матче.

Напомним, 31-летний Рюдигер успел отметиться одним автоголом на чемпионате Европы, но в целом уверенно отыграл в обороне и помог сборной Германии выйти в плей-офф с первого места. В группе с немцами выступали такие команды, как Шотландия, Венгрия и Швейцария.