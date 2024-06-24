Шоу вернулся к тренировкам

Защитник сборной Англии Люк Шоу возобновил полноценные тренировки, о чём было объявлено в понедельник. При этом пока непонятно, сможет ли футболист сыграть уже в ближайшем матче Евро-2024 против Словении.

Как известно, Люк Шоу не выходил на футбольное поле с февраля. При этом защитник попал в заявку сборной Англии на Евро – в команде надеялись, что Люк восстановится ко второй игре на турнире. Впрочем, Шоу пропустил уже две игры.

Сборная Англии после двух туров группового этапа лидирует в своей группе с четырьмя очками. Матч против Словении команда Гарета Саутгейта проведёт во вторник, 25 июня.