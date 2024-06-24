Павлюченко назвал победителя матча Хорватия - Италия

Экс-нападающий сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о встрече Италии и Хорватии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Италия сильнее Хорватии. Да, хорватам очки необходимы, но после матча с Албанией моя вера в «шашечных» упала. Италия сильнее, она достойна попасть в плей-офф. Ставлю на выигрыш итальянцев», - передает слова эксперта «Всепроспорт».

Матч Хорватия – Италия пройдет в понедельник, 24 июня, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. После двух туров команда Далича занимает четвертое место, а подопечные Спаллетти идут вторыми.