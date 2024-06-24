Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги выступления сборных группы А на чемпионате Европы.

- В группе А по итогам трех туров есть сюрпризы?

- Я не думал, что венгры выступят так слабо. У них всегда был хороший футбол. Я полагал, что первое место займет Германия, а второе – Венгрия. Но его заняли швейцарцы ни с того, ни с сего. Вроде бы они никогда не были заметны. А что касается венгров, с третьего места еще есть шанс выйти в плей-офф. Я думал, что Шотландия выступит более удачно, потому что в Уэльсе, Англии, Шотландии тоже был неплохой футбол. А с Германией все было понятно. Я так и предполагал, что она выйдет из группы с первого места.

- То, что немцы не сумели выиграть у Швейцарии, портит впечатление от их выступления?

- Нет. Им и не надо было. Зачем было напрягаться? Все-таки матчи через два дня на третий. Я смотрел первый тайм. Немцы катали мяч, и швейцарцы неважно играли. Они отдали всю середину поля. Было сразу понятно, что сыграют вничью или немцы победят.

- У Швейцарии нет поражений в группе. Какие выводы можно из этого сделать?

- Дальше они посыплются. Им повезло, что они удачно сыграли с шотландцами, венграми и поверили в себя. Это был хороший стимул. Но в плей-офф они посыплются. Я не верю в эту сборную.

- Многих разочаровала сборная Шотландии. Вы от нее большего ожидали?

- Конечно. Там всегда был хороший футбол. Многие игроки этой сборной выступают в хороших европейских клубах. Меня удивило, что они сыграли так слабо.

- В чем причина такого выступления этой сборной?

- В комплектовании. Все зависит от исполнителей. Значит, был такой слабый подбор игроков.

- Германия способна выиграть этот Евро, исходя из того, что мы видели в трех групповых матчах?

- Да. Пока они берегут силы, не очень торопятся. Немцы всегда играли экономно. Они трезво смотрят на все вещи. Присматриваются к противнику, берегут силы. Уверен, немцы будут близко к финалу.

Елена Григорьевская