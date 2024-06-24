Семшов сделал прогноз на исход матча Хорватия - Италия

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов поделился мыслями о предстоящей встрече между сборными Италии и Хорватии в рамках третьего тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024.

«Итальянцы выглядят предпочтительнее, чем хорваты. Да и ничья «скуадру адзурру» устроит. На этот результат Италия и сыграет. Сборные Хорватии и Италии сыграют вничью. Возможно, обойдясь без голов», - передает слова эксперта «Всепроспорт».

Матч сборных Италии и Хорватии состоится сегодня, 24 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В преддверии поединка «скуадра адзурра» занимает второе место в группе, а хорваты – последнее.