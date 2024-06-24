Мостовой сделал прогноз на матч Испании и Албании

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о встрече между сборными Испании и Албании в рамках заключительного тура групповой стадии Евро-2024.

«Испания поймала кураж – даже не основной состав сейчас способен обыграть Албанию. Моя ставка – победа Испании и тотал больше 2.5 голов», - передает слова эксперта «Всепроспорт».

Поединок сборных Испании и Албании состоится сегодня, 24 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В преддверии этого матча «красная фурия» с шестью набранными баллами лидирует в квартете В, а албанцы с одним очком занимают третью позицию.