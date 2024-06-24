Мостовой назвал точный счёт матча Хорватия - Италия

«Учитывая разные выступления команд в двух турах, поставлю тут на ничью, а точнее, на счет 1:1. Думаю, мы увидим сумбурный матч, инициатива будет переходить от одного коллектива к другому, но рисковать они не станут», - передает слова эксперта «Всепроспорт».