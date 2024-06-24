Мостовой назвал точный счёт матча Хорватия - Италия

В рамках третьего тура группового раунда чемпионата Европы – 2024 сборная Италии сыграет против Хорватии. Об этой встрече поделился мнением бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой.
«Учитывая разные выступления команд в двух турах, поставлю тут на ничью, а точнее, на счет 1:1. Думаю, мы увидим сумбурный матч, инициатива будет переходить от одного коллектива к другому, но рисковать они не станут», - передает слова эксперта «Всепроспорт».
Матч между сборными Хорватии и Италии состоится в понедельник, 24 июня. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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