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Чемпионат Европы по футболу 2024

Тренд Евро-2024 – автогол, разбираемся, почему так происходит

24 Июня 2024 • 12:40 Комментировать

Одним из трендов этого чемпионата Европы является количество автоголов. После 2-го тура их уже 6, и наверняка число увеличится. Попробуем разобраться, почему же на турнире их так много.

Началось всё ещё с чемпионата Европы – 2020, когда за турнир было забито 11 автоголов. Причём, что интересно, до этого за всю историю чемпионатов Европы с 1960 года было всего 9 автоголов. Да, количество матчей увеличилось, но не настолько, чтобы не заметить, что в свои ворота команды забивают чаще.

С чем связано большое количество автоголов

Многие эксперты говорят о том, что это всего лишь случайность, несчастный случай, и действительно, некоторые автоголы предельно курьёзны. Особенно выделяется ошибка защитника сборной Турции, катнувшего мяч мимо голкипера при попытке отдать ему пас. Но даже этот эпизод наглядно показывает одну из причин увеличения количества автоголов. Игроки в сборной в любом случае не так сыграны между собой, как в клубном футболе, и отсюда больше ошибок в условиях давления. Сейчас скорости настолько выросли, что решения нужно принимать очень быстро, и зачастую малейшая несыгранность наказывается.

Ещё одним фактором увеличения количества автоголов является усталость футболистов. Количество матчей в календарном сезоне огромное, и к чемпионату Европы игроки подходят не совсем свежими, причём не только физически, но и психологически. В такой ситуации легко теряется концентрация и случаются ошибки. То же самое было и на Евро-2020, а вот на чемпионате мира в Катаре было всего лишь 3 автогола, хотя матчей было больше. Возможно, дело и в том, что он проходил в ноябре-декабре, и лидеры ещё не устали от напряжённого сезона.

Низкая оборона = автогол?

Если говорить о сугубо технических аспектах, то можно отметить, что нередко автоголы случаются из-за того, что игроки находятся слишком близко к своим воротам, обороняясь низким блоком. Показателен в этом плане автогол Калафьори: сборная Италии вжалась в свою штрафную, и в итоге Доннарумма отбил удар Мораты точно в колено собственного защитника. Да и чешский защитник Хранак был уж слишком близко к воротам в игре с Португалией.

Важно и увеличение количества прострелов с фланга, причём на неудобной для защитников высоте. И это не случайность, наставники команд понимают опасность таких эпизодов, это внимательно отрабатывается на тренировках, а вот научиться предугадывать скорость и траекторию прострела куда сложнее. У атакующей команды в этом аспекте есть огромное преимущество.

Внимательно изучив статистику, можно понять, что количество автоголов на последних турнирах точно не случайность, хотя и без неё не обходится. Вышеперечисленные факторы создают угрозу появления автоголов, а вот частные случаи, конечно, являются случайностью, и что-то подсказывает, что этот чемпионат Европы перебьёт по количеству автоголов прошлый турнир.

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Сергей Румянцев


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