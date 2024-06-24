Тренер «Динамо» Личка назвал двух фаворитов Евро-2024

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о фаворитах чемпионата Европы, который этим летом проходит в Германии.

«Два основных фаворита - Испания и Германия. Эти две сборные показали хороший уровень футбола, спокойно и уверенно сыграли, есть структура. Мне они понравились своей игрой», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что сборные Германии и Испании уже вышли в плей-офф чемпионата Европы. Престижный турнир проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, победившая в финале Евро-2020 англичан.