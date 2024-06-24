Суперкомпьютер оценил шансы Украины выйти в финал Евро-2024

Сборная Украины после двух сыгранных туров группового этапа чемпионата Европы – 2024 сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Суперкомпьютер Opta оценил вероятность выхода подопечных Сергея Реброва в финал престижного турнира. Шансы украинской сборной дойти до решающего матча ничтожно малы – всего 1%.

После двух матчей Украина с тремя баллами занимает последнее место в квартете E. В первом матче «жёлто-синие» проиграли Румынии со счетом 0:3, а затем переиграли Словакию (2:1). В рамках третьего тура команду Реброва ждет встреча со сборной Бельгии.

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