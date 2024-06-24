Суперкомпьютер низко оценил шансы Грузии выйти в 1/8 Евро-2024

Суперкомпьютер Opta проанализировал шансы сборной Грузии на выход в плей-офф чемпионата Европы – 2024.

Из анализа следует, что вероятность прохода грузинской команды в стадию 1/8 финала турнира составляет всего 11 процентов. После двух туров сборная набрала одно очко и занимает четвертое место в квартете.

В рамках заключительного тура чемпионата Европы подопечным Вилли Саньоля будет противостоять сборная Португалии. Встреча состоится в среду, 26 июня. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

Суперкомпьютер оценил шансы Роналду стать чемпионом Евро-2024