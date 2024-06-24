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Чемпионат Европы по футболу 2024

Три главные причины, почему Криштиану Роналду не портит картину в сборной

24 Июня 2024 • 11:56 Комментировать

Перед турниром ряд экспертов отмечал, что Криштиану Роналду не нужно было брать в национальную сборную. Главный аргумент данного мнения – он разрушает атмосферу в команде. Да, такое суждение имело под собой основание – ЧМ-2022 это показал. Но токсическое поведение Криша наверняка было связано с тем, что на тот момент он не смог принять тот факт, что он «всего лишь один из». Также не стоит забывать, что в тот период у португальца был конфликт в «МЮ».

Осознание реалий

Но прошли эти два года. Криштиану играет на Ближнем Востоке. Он осознал, что его лучшие годы позади и что он не может претендовать на звание лучшего игрока мира и т.д. Однако, возможно, он осознал и то, что может взять другим. Пусть он не может в свои 39 быть на голову выше всех, но его уровня хватает, чтобы быть игроком основы топовой сборной Португалии. Когда играет человек такого возраста, то обычно все говорят, что он делает атмосферу в команде или делится своим опытом. Безусловно, эти слова про Роналду, но при этом он является полноценной боевой единицей.

Величие 

Можете ли вспомнить аналогичные примеры? Я как-то слабо. Кроме Паоло Мальдини никто на ум не приходит. С кем сравнивают обычно Криша? Чаще всего с Марадоной, Эйсебио и Пеле. Однако все они в свои 39 лет были уже далеки от футбола. А вот если мы увидим Роналду через два года на ЧМ-2026 – никто не удивится. И если абстрагироваться от статуса легенды, то в сборную он и по спортивному принципу пройдёт. Круто, что карьера португальца – это про позавчера, вчера, сегодня и завтра. Он в большом футболе на протяжении 20 лет. Мы помним его досаду от поражения в финале Евро-2004, где он был 19 летним тинейджером. Помним, как он, будучи зрелым футболистом, поднимал заветный кубок чемпионата Европы. Сейчас он ветеран по паспорту, но не по игре.

Команда на первом месте

Криш провёл качественный матч против чехов, где едва не отличился. И если быть откровенным, то из игры он не выпадал. Характерным моментом был уже матч с Турцией, где Роналду при выходе два в ноль и выкатил мяч Бруну Фернандешу. Сразу стало понятно – для него команда на первом месте, а свое «я» уже на втором. Если всё пойдёт подобным образом, то Роналду сможет претендовать на звание «универсального солдата». Он может поддержать атмосферу в раздевалке, стать помощником для тренерского штаба, действовать на поле на опыте, будучи полноценной боевой единицей для команды. Важный факт, что у нашего героя хорошая физическая форма и необязательно ему давать отдых в матчах, которые не имеют первой степени важности. И у тренера нет ограничений, так что он может рассчитывать на него не на 60 или 75 минут, а на все 90.

Всё идёт к тому, что уникальность Роналду будет не только в том, что он по пять раз выигрывал ЛЧ и «Золотой мяч», но и в том, что в возрасте под 40 он тянет на уровень ведущих игроков мира. Он уже в 18 был игроком мирового уровня, к 25 годам был в статусе одного из лучших футболистов планеты, к 35 годам он не растерял своего уровня, а в 40 Роналду по-прежнему будет в обойме. Согласитесь, уникальный случай.

Фото: Globallookpress.com

Антон Карасевич

 


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Криштиану Роналду Сборная Португалии евро-2024 ещё теги
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