Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024

Суперкомпьютер Opta оценил шансы участников чемпионата Европы – 2024 на выход в финал престижного турнира.

Самые большие шансы дойти до решающего поединка Евро имеет сборная Англии. Вероятность выхода подопечных Гарета Саутгейта в финал составляет 33 процента. Согласно оценке суперкомпьютера, пару британцам в финале должна составить национальная команда Франции – 32%.

Напомним, что перед заключительным туром групповой стадии чемпионата Европы англичане с четырьмя очками лидируют в квартете С, а подопечные Дидье Дешама идут вторыми в группе D.

Суперкомпьютер назвал сборную, которая должна выиграть Евро-2024