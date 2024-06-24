Суперкомпьютер назвал шансы Италии выиграть Евро два раза подряд

Суперкомпьютер Opta провел оценку шансов действующего чемпиона Европы - сборной Италии - защитить свой титул. Вероятность триумфа подопечных Лучано Спаллетти оценивается достаточно низко – всего 4 процента. В общем рейтинге «скуадра адзурра» находится на седьмом месте.

Больше шансы на успех у сборных Нидерландов, Португалии, Испании, Англии, Германии и Франции.

После двух туров сборная Италии набрала три балла и находится на второй строчке в квартете В. В заключительном поединке «скуадре адзурре» будет противостоять команда Хорватии. Встреча состоится в понедельник, 24 июня, начало – 22:00 мск.

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