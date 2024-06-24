Суперкомпьютер оценил шансы Испании победить на Евро-2024

Сборная Испании уверенно стартовала на чемпионате Европы – 2024, одержав победу над командами Хорватии (3:0) и Италии (1:0).

Суперкомпьютер Opta подсчитал шансы «красной фурии» одержать итоговую победу на престижном турнире, проходящем в Германии. Вероятность триумфа испанской сборной составляет 13 процентов. Команда занимает в общем рейтинге четвертое место, уступая Англии, Германии и Франции.

В заключительном туре групповой стадии чемпионата Европы сборная Испании сыграет против Албании. Матч состоится сегодня, 24 июня, начало – 22:00 мск.

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