Англия или Германия: суперкомпьютер выбрал сборную, у которой больше шансов выиграть Евро-2024

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Англии и Германии одержать победу на чемпионате Европы – 2024.
Хозяева турнира, согласно оценке, имеют лучшие шансы на триумф. Немцы занимают второе место в рейтинге фаворитов с 18% вероятностью на победу. Английская сборная находится на третьей позиции. Шансы подопечных Гарета Саутгейта выиграть престижный трофей составляют 17 процентов.
Напомним, что сборная Германии набрала семь баллов на групповой стадии и финишировала на первом месте. Англия с четырьмя очками лидирует в квартете С. В заключительном матче британцы сыграют со Словенией.
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