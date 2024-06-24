Суперкомпьютер оценил шансы Роналду стать чемпионом Евро-2024

Суперкомпьютер Opta оценил вероятность триумфа сборной Португалии на проходящем в Германии чемпионате Европы – 2024. Согласно оценке, шансы Криштиану Роналду и компании завоевать кубок составляют 11%. Португальцы занимают пятое место в списке фаворитов турнира.

После двух туров групповой стадии Евро подопечные Роберто Мартинеса набрали шесть баллов и досрочно гарантировали себе выход в 1/8 финала. В заключительном поединке квартета F сборная Португалии встретится с командой Грузии. Игра состоится в среду, 26 июня.

Суперкомпьютер назвал сборную, которая должна выиграть Евро-2024