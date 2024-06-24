Суперкомпьютер назвал сборную, которая должна выиграть Евро-2024

Эксперты портала Opta запустили свой суперкомпьютер, который оценил шансы участников чемпионата Европы – 2024 на победу. Главным фаворитом престижного турнира является сборная Франции, ее триумф оценивается в 19 процентов.

После двух туров группового этапа французская команда набрала четыре балла и занимает второе место в квартете D. «Трёхцветные» уступают Нидерландам (4) по дополнительным показателям.

В заключительном туре подопечные Дидье Дешама встретятся с аутсайдером группы – национальной командой Польши. Встреча состоится во вторник, 25 июня.

Суперкомпьютер оценил шансы Украины на выход в плей-офф Евро-2024