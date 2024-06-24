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Чемпионат Европы по футболу 2024

Колыванов оценил игру фаворитов Евро-2024 в своих группах эксклюзив

24 Июня 2024 • 15:00 Комментировать
Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил игру фаворитов чемпионата Европы — 2024 в своих группах.

«Разные группы, абсолютно! У немцев более слабая группа, у испанцев и итальянцев, наверное, одна из самых мощных. Понятно, что Испания очень мощно начала турнир. В первой игре забили три хорватам, итальяшков не было видно, была игра одной команды.

Англичане могут раскачаются, потихоньку набирают очки. Иногда очень здорово команды в группе стартуют, а потом спад начинается. Может и наоборот с трудом выходят, а потом находят для себя эмоции и физически начинают прибавлять», - сказал Колыванов.


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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Колыванов евро-2024
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