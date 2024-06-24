Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов в интервью сетевому изданиюоценил игру фаворитов чемпионата Европы — 2024 в своих группах.

«Разные группы, абсолютно! У немцев более слабая группа, у испанцев и итальянцев, наверное, одна из самых мощных. Понятно, что Испания очень мощно начала турнир. В первой игре забили три хорватам, итальяшков не было видно, была игра одной команды.

Англичане могут раскачаются, потихоньку набирают очки. Иногда очень здорово команды в группе стартуют, а потом спад начинается. Может и наоборот с трудом выходят, а потом находят для себя эмоции и физически начинают прибавлять», - сказал Колыванов.