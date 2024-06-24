Суперкомпьютер оценил шансы Украины на выход в плей-офф Евро-2024

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборной Украины на выход в плей-офф чемпионата Европы – 2024. Вероятность такого исхода составляет 61 процент.

После двух проведенных туров подопечные Сергей Реброва набрали три балла и занимают последнее место в своем квартете. В стартовом туре сборная Украины разгромно проиграла команде Румынии со счетом 0:3, а затем одержала победу над Словакией – 2:1.

В матче заключительного тура групповой стадии чемпионата Европы украинская команда встретится со сборной Бельгии. Встреча состоится в среду, 26 июня, начало запланировано в 19:00 по московскому времени.

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