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Чемпионат Европы по футболу 2024

Непомнящий назвал топ-сборную, которая разочаровала его на Евро-2024 эксклюзив

24 Июня 2024 • 15:50 Комментировать

Бывший тренер российских клубов РПЛ Валерий Непомнящий в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал сборную, которая его разочаровала на Евро-2024.

«Мне понравились испанцы, мне понравились немцы. Разочаровали только англичане, я их в начале турнира считал фаворитами. А вот французы, немцы и испанцы понравились», — сказал Непомнящий.

Германия и Испания гарантировали выход в 1/8 финала на чемпионате Европы – 2024.

Сборная Англии в группе C идёт на первом месте с четырьмя очками. А Франция в группе D набрала четыре очка после двух туров и располагается на втором месте в своём квартете.


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Сборная Англии Валерий Непомнящий евро-2024 ещё теги
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