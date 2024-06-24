Бывший тренер российских клубов РПЛ Валерий Непомнящий в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал сборную, которая его разочаровала на Евро-2024.

«Мне понравились испанцы, мне понравились немцы. Разочаровали только англичане, я их в начале турнира считал фаворитами. А вот французы, немцы и испанцы понравились», — сказал Непомнящий.

Германия и Испания гарантировали выход в 1/8 финала на чемпионате Европы – 2024.

Сборная Англии в группе C идёт на первом месте с четырьмя очками. А Франция в группе D набрала четыре очка после двух туров и располагается на втором месте в своём квартете.