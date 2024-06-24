Генич дал прогноз на голы в матче Испании и Албании

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 сборная Испании встретится с национальной командой Албании. Об этом матче поделился мнением футбольный комментатор Константин Генич.

«Я думаю, что минимум 2 мяча Испания забьет, но, скорее всего, не больше трех. Зачем все расстреливать на групповой стадии? Поэтому мой прогноз на этот матч – «Испания забьет 2 или 3 гола», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Матч Албания – Испания состоится в понедельник, 24 июня, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Перед этой встречей албанцы занимают третье место в группе, а «красная фурия» лидирует.